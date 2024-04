Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Tars su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Tars aiuta i team di marketing e di assistenza clienti a ottimizzare le canalizzazioni di conversione, ad automatizzare le interazioni con il servizio clienti e a ridefinire l'esperienza del cliente utilizzando i chatbot. Su un chatbot o una landing page conversazionale, i visitatori vengono accolti da un chatbot automatizzato che avvia una conversazione più simile a quella umana sul testo, fornisce loro solo le informazioni rilevanti sul tuo prodotto/servizio e chiede loro le informazioni di contatto al momento giusto. Con questo approccio gli utenti non vengono sopraffatti da tutte le informazioni elencate in una tipica landing page statica e si concentrano sull'avere una conversazione con il chatbot. Ciò aumenta le possibilità che l'utente fornisca le proprie informazioni e le trasformi in un vantaggio per te. Scelto da oltre 500 marchi globali come Vodafone, American Express, Bosch, University of California, Adobe, Daimler e altri. Tars ospita la più grande libreria di modelli di chatbot al mondo con oltre 950 modelli di chatbot di tutti i settori e casi d'uso.

Sito web: hellotars.com

