ManageBetter è un software di gestione delle prestazioni volto a supportare i manager impegnati nei loro ruoli di leadership. Offre una soluzione completa per valutare, monitorare e migliorare le prestazioni dei dipendenti. Questa piattaforma include un sistema basato sull'intelligenza artificiale che facilita la revisione delle prestazioni, la generazione di feedback e il monitoraggio dei risultati dei progetti. È progettato per semplificare le attività di gestione, consentendo ai leader di concentrarsi maggiormente sulla promozione del successo del team. Grazie a funzionalità quali un'ampia libreria di feedback e un generatore intelligente di revisione delle prestazioni, la gestione dei team e la fornitura di input preziosi diventano semplici. Il software aiuta i manager a creare una cultura del lavoro positiva offrendo approfondimenti sulle prestazioni basati su dati reali. Queste informazioni possono aiutare a risolvere le discussioni relative alle prestazioni, promuovere l’apprendimento continuo e affrontare in modo efficace i problemi relativi alle prestazioni dei dipendenti. Inoltre, ManageBetter sfrutta le informazioni approfondite sui dati per evidenziare le aree di miglioramento, ottimizzare le strategie di gestione dei talenti e coltivare un ambiente di lavoro incentrato sulla crescita. Ciò facilita processi decisionali informati che possono spingere il team e l’organizzazione verso il successo. Una caratteristica distintiva di ManageBetter è il suo strumento di creazione di revisione delle prestazioni con un solo clic, che elimina la necessità di scrivere fornendo al contempo un feedback dettagliato. Fornisce inoltre una facile raccolta di feedback e accelera la valutazione attraverso la sua vasta libreria di frasi.

Sito web: managebetter.com

