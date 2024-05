Listnr è uno strumento di sintesi vocale online sviluppato da Listnr Inc. che converte il testo in un discorso realistico utilizzando voci AI avanzate. Le caratteristiche principali includono: * Oltre 900 voci in 142 lingue * Voci fuori campo naturali e dal suono umano * Voce personalizzabile utilizzando tono, velocità, pause, ecc * Scarica file MP3 e WAV * Lettore audio incorporabile * Hosting di podcast * API per sviluppatori * Piani gratuiti e a pagamento Listnr utilizza l'intelligenza artificiale all'avanguardia per generare voci fuori campo dal suono umano dal testo: * Carica un file di testo o digita/incolla testo * Seleziona una delle oltre 900 voci AI * Anteprima e personalizzazione con passo, velocità, ecc * Scarica la voce fuori campo realistica come MP3 o WAV * Incorpora lettore audio o podcast host * Condividi i tuoi contenuti audio ovunque * Le reti neurali avanzate imitano i modelli vocali umani per creare risultati dal suono incredibilmente naturale.

Sito web: listnr.ai

