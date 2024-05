Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per VoiceOverMaker su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

La sintesi vocale online di VoiceOverMaker può convertire il testo in una lingua parlata naturalmente con oltre 600 voci in più di 30 lingue e varianti linguistiche. Utilizza la ricerca innovativa sulla sintesi vocale (WaveNet) per produrre audio di prima classe. L'editor facile da usare ti consente di creare e modificare video voice over di alta qualità o creare file audio in formato MP3 o WAV.

