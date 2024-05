Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Speechactors su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Speechactors è uno strumento cloud per la generazione di sintesi vocale basato sull'intelligenza artificiale. Puoi convertire facilmente il testo in un parlato naturale dal suono umano e scaricarlo immediatamente come file MP3. La piattaforma offre stili vocali in vari toni come allegro, amichevole, servizio clienti ed eccitazione. Speechactors offre diverse funzionalità tra cui il controllo della velocità della voce, la regolazione del volume, la modifica del tono e altro ancora. L'obiettivo è fornire alla generazione vocale dal suono più umano strumenti facili da utilizzare per i clienti. I prezzi si basano su abbonamenti mensili o su un modello di acquisto una tantum e l'assistenza clienti viene estesa tramite e-mail.

