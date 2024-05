Woord è un servizio di sintesi vocale (TTS) che converte il testo in audio naturale e di alta qualità utilizzando voci umane realistiche. Consente agli utenti di trasformare qualsiasi contenuto di testo dal Web in file audio. Woodd utilizza l'intelligenza artificiale avanzata e la tecnologia di apprendimento automatico per sintetizzare un parlato dal suono naturale. Ecco come funziona in 3 semplici passaggi: * Invia testo: condividi l'URL di qualsiasi articolo o carica contenuto testuale direttamente su Word. Puoi anche utilizzare l'API di Word. * Seleziona voce: scegli tra oltre 50 voci in 21 lingue. Le voci differiscono per genere, lingua e accento. * Scarica/Riproduci audio: Word crea un file audio che suona come una persona reale che parla. Puoi scaricare l'MP3 o incorporare il lettore audio.

Sito web: getwoord.com

