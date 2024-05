Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per beepbooply su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

beepbooply è uno strumento di sintesi vocale basato sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di convertire il testo in voci fuori campo realistiche dal suono umano. Offre oltre 900 voci in oltre 80 lingue. Il motore di sintesi vocale di beepbooply è facile da usare in 3 passaggi: * Scegli una voce: seleziona tra oltre 900 voci in più lingue. Ogni lingua ha più opzioni vocali con suoni unici. * Inserisci testo: digita o incolla il testo che desideri convertire in parlato. Presta attenzione alla grammatica, poiché influisce sul suono della voce. * Genera audio: fai clic sul pulsante "Genera voce" per creare la voce fuori campo. Una volta generato, puoi ascoltare, salvare e scaricare l'audio.

Sito web: beepbooply.com

