I tuoi clienti attuali e potenziali ignorano le tue chiamate di lavoro legittime perché vedono un numero sconosciuto e non sanno che sei tu. L'ID chiamante con marchio Hiya Connect consente alle aziende di visualizzare il nome della propria attività sulle chiamate in uscita effettuate verso oltre 400 milioni di telefoni cellulari in tutto il mondo, compreso il 97% del mercato mobile statunitense. La crescita delle chiamate spam, truffe e fraudolente ha minato la fiducia nel canale vocale. L'87% dei consumatori non risponde a una chiamata quando vede un numero sconosciuto sullo schermo. Questa incapacità di raggiungere efficacemente i clienti tramite telefono sta erodendo la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti e, in definitiva, i profitti. L'ID chiamante con marchio consente alle aziende di controllare il modo in cui le chiamate in uscita vengono visualizzate sul dispositivo dei destinatari della chiamata in base a ciascun singolo numero di telefono. Crea esperienze cliente migliori e ottimizza le operazioni di chiamata in uscita aggiungendo identità alle chiamate in uscita con l'ID chiamante con marchio Hiya Connect.

Sito web: hiya.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Hiya. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.