ERPGulf - ERP personalizzato per il Golfo, hosting regionale. ERPGulf è un sistema ERP e CRM, realizzato appositamente per i paesi del Golfo. (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Oman, Kuwait e Qatar) Segue tutte le leggi, i regolamenti e le procedure di questi paesi, in particolare le norme sull'occupazione degli immigrati, il sistema di protezione salariale, le norme sui visti, lo stato di famiglia, le norme sulla naturalizzazione, l'IVA del GCC, ecc. ERPGulf è uno dei sistemi leader nella regione con centinaia di installazioni. Offriamo anche formazione e certificazioni per commercialisti e revisori dei conti nella regione. ECA (ERPGulf Certified Accountant) migliora le prospettive di carriera dei professionisti della regione. La maggior parte delle aziende che hanno aderito all'implementazione di altri sistemi EPR e CRM incontrano difficoltà nei settori delle leggi sul lavoro, del sistema di tutela salariale, delle norme sui visti, ecc. nella regione. ERPGulf sta già valutando e aggiornando regolarmente le modifiche normative e l'aggiornamento del sistema. Inoltre, ERPGulf è l'unico sistema ERP ospitato nei data center regionali. In alcune contee esistono regole che limitano l'hosting dei dati finanziari all'esterno. Inoltre, l'hosting regionale rende la connettività del sistema più veloce e stabile. ERPIntegrato con la maggior parte dei gateway finanziari della regione come Q-Pay e Speedcash. Stiamo anche lavorando con società di consegna come Talabat, Rafeeq, Delivery, Snoonu per integrare il loro sistema ed ERPGulf. 3CX, il popolare software per call center della regione, si integra nativamente con ERPGulf per la gestione delle relazioni con i clienti. ERPGulf fornisce API per qualsiasi app o sistema di terze parti per estrarre o inviare dati dal proprio database in modo sicuro e protetto.

Sito web: cloud.erpgulf.com

