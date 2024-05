Tellma ERP è la soluzione ERP di prossima generazione per le imprese. Progettato per flessibilità, convenienza e prestazioni per gestire carichi di lavoro di dati di livello aziendale. Tellma ERP è il prodotto di anni di ricerca e sviluppo, è una soluzione rivoluzionaria che ha risolto il problema più difficile del settore: come progettare un sistema ERP in grado di gestire gli enormi carichi di lavoro di dati delle imprese Tier-2 e di tutte le altre regole, requisiti e processi aziendali personalizzati senza aumentare i costi di implementazione in modo sproporzionato. Con Tellma ERP gli utenti sfruttano le ultime tendenze nei moderni standard web, nella tecnologia dei database e nell'architettura software per gentile concessione di Microsoft e Google. Tellma ERP utilizza modelli come applicazioni a pagina singola (SPA), app Web progressive e memorizzazione nella cache dei lavoratori dei servizi per ottenere tempi di avvio istantanei e una navigazione fluida e fluida. Tellma ERP ottiene punteggi perfetti sullo strumento di benchmarking per siti Web Google Lighthouse, superando altri software ERP come Odoo, ERPNext e Microsoft Dynamics. Tellma ERP offre implementazioni graduali e opzioni di distribuzione flessibili, incluso un modello di hosting SaaS fornito dal miglior fornitore di servizi cloud Microsoft Azure. Tellma ERP può anche essere ospitato autonomamente sia nel cloud che su un server LAN locale. Indipendentemente dalla strategia di un’organizzazione, Tellma può personalizzare un’opzione adatta.

Sito web: tellma.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tellma. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.