Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per WBOC TV su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

WBOC TV è una stazione di notizie che serve la regione della penisola di Delmarva, che copre notizie locali, meteo, sport e servizi. Il sito Web fornisce copertura di notizie aggiornata e contenuti video dalla redazione TV WBOC. Le sezioni principali del sito Web includono notizie locali, notizie nazionali, notizie internazionali, meteo, sport, copertura elettorale e vari programmi di approfondimento come DelmarvaLife. Il sito copre notizie ed eventi nelle contee della regione di Delmarva, comprese le contee di Wicomico, Worcester, Somerset, Dorchester, Caroline, Talbot, Queen Anne's, Sussex, Kent e Accomack. Gli utenti possono accedere alle trasmissioni di notizie in diretta, alle ultime previsioni meteorologiche e al radar, nonché sfogliare la copertura delle notizie passate e le storie in primo piano. Il sito Web fornisce anche informazioni sulla stessa stazione televisiva WBOC, inclusi il palinsesto, la cronologia della stazione e le opportunità di lavoro/tirocinio. Il sito web della WBOC TV funge da hub completo di notizie e informazioni per la comunità Delmarva, coprendo notizie ed eventi locali, nazionali e regionali della regione.

Sito web: wboc.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a WBOC TV. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.