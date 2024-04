Deal Room Events Participant

Rendiamo semplice il complesso. Deal Room è la tua semplice piattaforma di gestione degli eventi all-in-one per eventi dal vivo, virtuali e ibridi. Organizza semplicemente. Personalizza semplicemente. Semplicemente fare rete. -Migliore esperienza di networking con funzionalità complete -Funzionalità e integrazioni integrate​ -Soluzioni per eventi virtuali, ibridi e di persona e gestione del successo Organizza semplicemente eventi con le funzionalità complete di Deal Room. -Riunioni individuali, coinvolgimento dei partecipanti con prenotazione anticipata, networking efficace -Numero illimitato di sessioni parallele, tavole rotonde, stanze per sottogruppi di lavoro -Acquisizione di lead con strumento di analisi completo -Integrazione con piattaforme di ticketing, streaming e Studio -Assistenza clienti reale con dedicato Team di successo dell'evento: area espositiva virtuale per sponsor ed espositori Forniamo agli organizzatori di eventi uno strumento di networking per aumentare la produttività dei partecipanti e migliorare l'esperienza dell'evento. Sulla piattaforma Deal Room, i partecipanti all'evento hanno accesso al profilo degli altri per stabilire contatti e incontrarsi. Gli espositori possono invitare i partecipanti ai loro stand e gestire le riunioni. Questa funzione li aiuta anche a gestire la propria forza lavoro per adattarla alle riunioni programmate. Visita https://www.dealroomevents.com/ per maggiori informazioni. https://www.linkedin.com/company/dealroomevents

Sito web: dealroomevents.com

