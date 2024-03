MeetingHand is an online registration & abstract management software suitable for in-person, virtual & hybrid events, with an ambition to ease the struggles of event organizers and provide a seamless experience for their attendees.

Categorie :

Sito web: meetinghand.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a MeetingHand. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.