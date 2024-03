Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Brella su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Brella è la piattaforma di eventi leader per eventi dal vivo, ibridi e virtuali. Le conferenze e le mostre più importanti del mondo si affidano a Brella per potenziare i propri eventi con contenuti pertinenti, networking di qualità e opportunità innovative di generazione di entrate. I meticolosi report analitici di Brella, che coprono argomenti di tendenza, intenzioni degli acquirenti, consumo di contenuti, networking e coinvolgimento, consentono agli organizzatori di eventi di offrire esposizione misurabile e ritorno sull'investimento (ROI) trasparente a espositori, sponsor e partner, in modo semplice e coerente. Nell'ambito della nostra missione di riunire i partecipanti per riunioni memorabili, pertinenti e coinvolgenti, Brella ha facilitato le connessioni tra milioni di partecipanti a eventi di persona, virtuali e ibridi.

