Social27 alimenta eventi che accelerano le vendite e costruiscono community. Organizza eventi e webcast virtuali, ibridi e di persona divertenti, sicuri e scalabili a livello globale. La piattaforma per eventi virtuali Social27 offre le migliori opportunità virtuali e ibride per il networking dei partecipanti, le presentazioni di sponsor ed espositori e le esperienze di sessioni di relatori senza soluzione di continuità. Sponsor ed espositori: consenti agli sponsor e agli espositori di creare il proprio microsito dello stand degli espositori per creare entusiasmo e generare contatti. Relatori: rendi semplice per i relatori tenere presentazioni straordinarie e connettersi con i partecipanti: è facile come partecipare a una riunione Zoom o Teams. Partecipanti: sfrutta la potenza del nostro motore di raccomandazioni in modo che i partecipanti possano connettersi con le persone, gli sponsor e le sessioni a cui tengono di più. Visita Social27.com per saperne di più o per programmare una demo con noi!

Sito web: social27.com

