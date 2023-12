Scopri l'unica piattaforma di gestione degli eventi di livello aziendale facile da usare. Scopri come possiamo aiutarti con il tuo prossimo evento virtuale, ibrido o di persona. Accelevents, la soluzione completa per la gestione di eventi virtuali, ibridi e di persona, combina in modo unico funzionalità di livello aziendale con facilità d'uso per semplificare il processo di pianificazione degli eventi. Scelta da 12.500 organizzazioni in tutto il mondo, la nostra piattaforma dà vita alla tua strategia di eventi con assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sicurezza avanzata dei dati e un'ampia gamma di funzionalità. Con Accelevents, gli organizzatori di eventi possono: - Creare un sito web per eventi in pochi minuti. - Crea facilmente un'agenda di eventi che integri automaticamente relatori e sessioni. - Adattare il processo di registrazione e di emissione dei biglietti alle esigenze specifiche del loro evento. - Offrire una vasta gamma di metodi di pagamento, comprese carte di credito e fatturazione. - Distribuire opzioni di check-in assistito e automatico. - Progetta e stampa badge professionali con facilità. - Aiutare gli espositori ad acquisire e qualificare i lead. - Supporta il fitto programma dei partecipanti e dello staff dell'evento con semplici app per eventi. - Trasmetti contenuti dal vivo utilizzando il nostro studio di trasmissione interno o un fornitore A/V preferito. - Gestire espositori e sponsor su larga scala. - Amplifica il coinvolgimento dei partecipanti con networking basato sull'intelligenza artificiale, gamification e altro ancora. - Ottieni informazioni dettagliate sulle prestazioni degli eventi tramite analisi complete.

Sito web: accelevents.com

