Bettercast fornisce un modo efficace e gioioso per gestire i tuoi progetti creativi. Questa intuitiva piattaforma di gestione e streaming degli eventi semplifica la configurazione e la gestione degli eventi per i gestori di eventi, le sedi, il personale AV e, soprattutto, per i partecipanti. Dispone di un sistema di biglietteria per eventi virtuali integrato, della possibilità di eseguire lo streaming (con o senza biglietti), di essere utilizzato per eventi ibridi, oltre alla possibilità di organizzare conferenze online complete con funzionalità come sponsor, biografie dei relatori, ritratti, collegamenti social. , integrazione con Slido e altro ancora!

Sito web: bettercast.com.au

