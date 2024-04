Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per BoothCentral su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Ospita eventi coinvolgenti, di persona, ibridi o virtuali. BoothCentral è la tua piattaforma di gestione e hosting di eventi all-in-one con strumenti potenti e facili da usare progettati per aiutare il tuo evento ad avere successo! La nostra soluzione per eventi virtuali è economica, facile da configurare e personalizzabile. Con funzionalità come: - Il branding personalizzato del tuo evento in primo piano e al centro - Stand personalizzati con marchio che mostrano tutti i tuoi espositori - Interfaccia intuitiva per tutte le età e livelli tecnologici E il tutto viene fornito con un ottimo servizio clienti e supporto. Non crederci sulla parola. Basta chiedere ai nostri clienti! Gli eventi che desideri con il supporto e la flessibilità di cui hai bisogno.

Sito web: boothcentral.com

