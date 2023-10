Creatio (in precedenza bpm'online) è una soluzione SaaS (Software as a Service) low-code per la gestione dei processi e CRM (gestione delle relazioni con i clienti). A partire dal 2020, lo stack di soluzioni Creatio era costituito da Studio Creatio (piattaforma low-code), Sales Creatio (software di automazione della forza vendita), Marketing Creatio (strumento di automazione del marketing) e Service Creatio (software di help desk).

Sito web: creatio.com

