Big Mailer

Piattaforma di email marketing conveniente - In blocco + drip + transazionale - Fino a 1.000 contatti gratuiti BigMailer supporta tutti i principali tipi di campagne e-mail (in blocco, automazione, drip, risposte automatiche, da rss a e-mail e transazionali) e consente ai mittenti con volumi elevati di consolidare tutte le loro e-mail attività su un'unica piattaforma. La gestione del marchio integrata consente flussi di lavoro ottimizzati per agenzie, team di grandi dimensioni, aziende multiprodotto e produttori con più progetti. Invita utenti o clienti illimitati con il livello di autorizzazione appropriato e modifica l'accesso in qualsiasi momento. Opzione white label disponibile sui piani di agenzia e aziendale. Rimbalzi, cancellazioni e reclami vengono gestiti automaticamente. Opzione self-service per esportare o eliminare elenchi in qualsiasi momento senza contattare l'assistenza. Opzioni flessibili per la gestione dei modelli di posta elettronica: crea bellissimi modelli ottimizzati per dispositivi mobili con il nostro editor drag-n-drop oppure utilizza il nostro editor classico per gestire i tuoi modelli con marchio esistenti e modificarli come rich text o codice. Ospita immagini illimitate da utilizzare nei tuoi modelli. Condividi i modelli selezionati tra i marchi. Tutti gli account iniziano con il livello gratuito, non è richiesto CC.

Sito web: bigmailer.io

