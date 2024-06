Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per AVOXI su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

AVOXI, una piattaforma di comunicazione globale, fornisce soluzioni vocali, di messaggistica e contact center, il tutto in un'unica piattaforma. Offrendo alle aziende internazionali la presenza locale di cui hanno bisogno per crescere facilmente con i propri clienti, AVOXI offre una tecnologia vocale ricca di funzionalità con copertura, qualità e affidabilità senza precedenti. Alimentando 7.000 clienti in oltre 170 paesi e generando oltre 50 milioni di interazioni ogni anno, l'agile piattaforma cloud di AVOXI consente ai clienti di integrarsi con le tecnologie che contano di più. Ottieni il software vocale globale a cui le aziende si affidano per mantenere attive le proprie comunicazioni. Diventa globale, chiama locale con AVOXI oggi stesso. Scopri di più su www.avoxi.com.

Sito web: avoxi.com

