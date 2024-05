Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Ausuma su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Ausuma ERP offre soluzioni complete basate su cloud progettate per semplificare e ottimizzare le operazioni delle piccole imprese. Con risorse limitate e un team ridotto, la nostra piattaforma fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per gestire in modo efficiente la tua attività. Le nostre caratteristiche principali includono l'archiviazione sicura dei dati, un'applicazione basata su database, un ERP basato su cloud che ti dà la possibilità di accedere ai tuoi dati ERP da qualsiasi luogo, poiché sono archiviati online. Offriamo inoltre funzionalità di gestione della catena di fornitura, reporting dei dati in tempo reale, gestione delle buste paga e contabilità fornitori/crediti. I nostri dashboard personalizzabili soddisfano le tue esigenze specifiche e la nostra app mobile garantisce praticità e accessibilità. Inoltre, ci integriamo perfettamente con fornitori di software di terze parti tramite le loro API. Affidati ad Ausuma ERP per potenziare la tua piccola impresa con soluzioni efficienti ed efficaci.

Sito web: ausuma.com

