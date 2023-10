Disroot Cloud

I tuoi dati sotto il tuo controllo! Collabora, sincronizza e condividi file, calendari, contatti e altro ancora. Il servizio cloud di Disroot è fornito da Nextcloud. Ti consente di ospitare e condividere i tuoi file online e di avere diverse funzionalità online, come la condivisione del calendario, la gestione dei contatti, le videochiamate e molto altro. Nextcloud offre soluzioni di condivisione sicure, protette e conformi basate su standard compatibili con qualsiasi sistema operativo. Ancora più importante, tutti i tuoi dati sono archiviati sulla nostra istanza cloud crittografata! Ciò significa che nessuno è in grado di vedere il contenuto dei tuoi file se non esplicitamente consentito da te. Neppure gli amministratori di sistema.

Sito web: cloud.disroot.org

