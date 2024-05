Article.Audio è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che converte i contenuti scritti in versioni audio di alta qualità, consentendo agli utenti di ascoltare gli articoli invece di leggerli. Lo strumento sfrutta la tecnologia Thundercontent per produrre voci fuori campo umane dal suono naturale curate in oltre 140 lingue, rendendolo un ottimo strumento sia per i creatori di contenuti che per gli utenti. Article.Audio offre agli utenti la possibilità di taggare e organizzare l'audio, consentendo una facile condivisione e distribuzione di collegamenti audio con gli amici o l'incorporamento in varie piattaforme digitali. Lo strumento ha un'interfaccia intuitiva, strumenti di editing audio e fornisce chat dal vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e supporto via email. Con una perfetta integrazione in varie piattaforme digitali e opzioni di prezzo flessibili, Article.Audio aiuta le aziende a raggiungere un pubblico più ampio, migliorare l'esperienza di ascolto dei lettori e migliorare il coinvolgimento aumentando al tempo stesso l'accessibilità per tutti.

Sito web: article.audio

