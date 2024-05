Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Adauris su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Adauris è una società di intelligenza artificiale audio che offre produzione audio generativa end-to-end per alcune delle più grandi società di media digitali del mondo, tra cui Dezeen e The Stanford Daily. Ogni giorno, decine di marchi riconosciuti a livello globale utilizzano la piattaforma di Adauris per riutilizzare i contenuti scritti ed espandere la propria distribuzione. Alcune delle sue caratteristiche distintive includono: * Narrazioni di alta qualità: sfruttando l'intelligenza artificiale, Ad Auris produce versioni audio degli articoli chiare e dal suono naturale. * Diverse opzioni vocali: scegli tra una gamma di voci premium in base alle tue preferenze. * Supporto multilingue: rivolto a un pubblico globale, Ad Auris supporta più lingue. * Riproduzione personalizzabile: regola la velocità e il tono della narrazione a tuo piacimento. * Integrazione con piattaforme popolari: distribuisci i tuoi contenuti audio su piattaforme come Spotify e Apple Podcast. * Dashboard di analisi: monitora le prestazioni e il coinvolgimento dei tuoi contenuti audio. * Integrazioni CMS: integrazione perfetta con il tuo sistema di gestione dei contenuti. * Accessibilità: rendere i contenuti più accessibili a chi ha disabilità visive o difficoltà di lettura.

Sito web: adauris.ai

