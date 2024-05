Listen2It genera automaticamente una versione audio del contenuto testuale in pochi secondi. Scegliendo tra oltre 600 voci di sintesi vocale realistiche in 75 lingue diverse, gli utenti possono dare al proprio marchio una voce unica. Inoltre, listen2It dà il pieno controllo all'utente per personalizzare controlli avanzati come tono, velocità, tono, creando milioni di combinazioni vocali. Offre anche un lettore audio predefinito con design, colori e pulsanti personalizzabili per abbinarli al marchio. Può essere facilmente integrato semplicemente incorporando il codice nel sito web o attivando un plugin nel sistema di gestione dei contenuti. L'elenco delle super funzionalità non finisce qui. Gli utenti possono anche raccogliere informazioni e analisi chiave per vedere come sta andando il loro audio, il che li aiuta a ottimizzare i contenuti audio e a coinvolgere più pubblico."

Sito web: getlisten2it.com

