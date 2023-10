Ressentez la liberté de conduire une voiture de course dans Top Speed ​​3D ! Personnalisez votre voiture idéale en fonction de vos spécifications souhaitées, de la couleur aux roues, en passant par la suspension, la maniabilité et la puissance. Si vous tombez en panne, pas de problème : rendez-vous à l'atelier automobile pour des réparations rapides et des mises à niveau de vos spécifications. Testez vos voitures de sport préférées sur une carte des rues vides de la ville. Atteignez des vitesses maximales sans vous soucier de faucher les piétons. Besoin d'une remise à niveau ? Optez pour un assistant de conduite pour vous aider à démarrer. Vous pouvez sauvegarder vos statistiques au fur et à mesure, puis revenir plus tard pour jouer davantage !

Site Web : poki.com

