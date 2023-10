String Theory 2 Remastered est un jeu de réflexion créé par Lukas Donkers. Aidez Eva à retrouver ses collègues perdus dans les profondeurs effrayantes de l'espace. Aidez-la à entrer dans une dimension étrange pleine de mystères à résoudre, de coéquipiers à trouver et d'histoires à raconter. Êtes-vous assez intelligent et courageux pour terminer String Theory 2 Remastered ? Les cordes peuvent être manipulées en cliquant et en faisant glisser. Vous pouvez résoudre le puzzle en plaçant les formes colorées dans leur emplacement approprié. Interagir - Bouton gauche de la souris Redémarrer - RString Theory 2 Remastered a été créé par Lukas Donkers. Jouez à leur autre jeu de puzzle époustouflant sur Poki : String Theory Remastered.

Site Web : poki.com

