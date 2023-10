Serious Scramblers est un jeu de plateforme dans lequel vous contrôlez un personnage qui descend sur une plateforme dangereuse. Aurez-vous le courage qu'il faut pour tomber dans un gouffre sombre et grouillant d'obstacles et de monstres ? Tout ce que vous avez à faire est d'aller à gauche ou à droite pour tomber au sommet d'une plateforme. Soyez prudent cependant, car certaines plates-formes comportent des pointes, des créatures dangereuses et d'autres pièges. Vous avez également la capacité de passer par un côté et de sortir de l’autre. Profitez de ce don et planifiez votre prochain mouvement avant de sauter aveuglément dans la fosse. Il existe divers nouveaux personnages que vous pouvez débloquer avec les pièces que vous collectez lors de vos courses. Allez-y, plongez dans les profondeurs de la fosse et trouvez le boss qui se cache dans les profondeurs ! Êtes-vous en train de jouer à certains Serious Scramblers ? Move - Left/Right ou A/DSerious Scramblers est créé par Chinykian. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : Train-Top Mania. Vous pouvez jouer gratuitement à Serious Scramblers sur Poki. Serious Scramblers peut être joué sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

