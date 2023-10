Prophets est un jeu de simulation amusant dans lequel vous êtes un prophète qui doit partager sa sagesse avec les masses qui en ont besoin. Tout ce que vous avez à faire est de dire quelques mots à vos abonnés. Mais on vous assure que ce n'est pas si simple. Vous devez vérifier votre environnement lorsque le jeu commence, afin de pouvoir comprendre des indices dynamiques de votre environnement sur ce qu'il faut dire ou sur le nombre de mots dont vous avez besoin pour le dire. Vous êtes libre de jouer le rôle de l'un des personnages vibrants brillamment conçus et animés tels que le Traditionaliste, l'Animiste, l'Absurdiste, le Pacifiste, le Cynique, le Mystique et le Rationaliste. Chacun de ces personnages a sa propre apparence, personnalité et perception du monde. Assurez-vous de jouer comme tous les prophètes pour vraiment apprécier les parties amusantes de chaque personnage. Qu'est-ce que tu attends? Allez-y, commencez à parler et montrez à tout le monde que vous mettez le « pro » dans prophète ! Communiquez vos pensées ou vos commandes en les écrivant. Vérifiez votre environnement lorsque le jeu commence, afin de pouvoir déterminer des indices dynamiques de votre environnement sur ce qu'il faut dire ou sur le nombre de mots que vous devez dire. Prophets a été développé par Studio Seufz, une société de développement de jeux basée en Allemagne. Jouez à leurs autres jeux d'aventure géniaux sur Poki : Murder, Caesar's Day Off et Moon Waltz. Vous pouvez jouer à Prophets gratuitement sur Poki. Prophets est jouable sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

