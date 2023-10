Essayez de deviner le mot secret ! Semantle Junior fonctionne comme Semantle, mais avec des mots plus simples. Chaque supposition doit être un mot. Semantle vous dira à quel point il pense que votre mot est sémantiquement similaire au mot secret. Contrairement à cet autre jeu de mots, il ne s’agit pas d’orthographe ; c'est une question de sens. La valeur de similarité provient de Word2vec. La similarité la plus élevée possible est de 100 (ce qui indique que les mots sont identiques et que vous avez gagné). Le plus bas en théorie est de -100, mais en pratique il se situe autour de -34. Par « sémantiquement similaire », j'entends grossièrement « utilisé dans le contexte de mots similaires, dans une base de données d'articles de presse ». Les mots secrets peuvent faire partie de n’importe quelle partie du discours, mais seront toujours des mots simples. Il est tentant de penser uniquement aux noms, car c'est ainsi que fonctionnent les jeux sémantiques normaux de devinettes de mots. Ne vous laissez pas prendre au piège ! Étant donné que notre ensemble de données Word2vec contient des noms propres, les suppositions sont sensibles à la casse. Mais j'ai supprimé tous les mots sauf les minuscules de l'ensemble de mots secrets, et si votre mot correspond au mot secret sauf pour le cas, vous gagnez quand même. Donc, si vous voulez savoir si le mot ressemble plus à gentil ou à Nice, vous pouvez poser des questions sur les deux. L'indicateur « Se rapprocher » vous indique à quel point vous êtes proche : si votre mot est l'un des 1 000 mots normaux les plus proches du mot cible, le rang sera attribué (1 000 est le mot cible lui-même). Si votre mot ne fait pas partie des 1000 les plus proches, vous êtes « froid ». (Par mots "normaux", j'entends des mots sans majuscules qui apparaissent dans une très grande liste de mots anglais ; il y a beaucoup de mots en majuscules, mal orthographiés ou obscurs qui peuvent être proches mais qui n'obtiendront pas de classement. Ceux-ci sont marqué avec "????"). Vous aurez besoin de plus de six suppositions. Vous aurez probablement besoin de dizaines de suppositions. Il y a un nouveau mot chaque jour, où une journée commence à minuit UTC ou à 19h00, votre heure.

Site Web : semantle.com

