L’arbre généalogique du règne végétal (que les scientifiques appellent Viridiplantae) est vaste et beau… mais aussi complexe ! Metaflora est un jeu qui teste votre main verte en voyant dans quelle mesure vous pouvez naviguer dans ses branches feuillues. Votre objectif est de découvrir la plante mystérieuse d'aujourd'hui avec le moins de suppositions possible. Les mauvaises suppositions affineront la réponse par rang taxonomique (royaume, phylum, classe, ordre, etc.). Plus votre supposition a en commun avec la réponse, plus vous en apprendrez sur la plante mystérieuse.

Site Web : flora.metazooa.com

