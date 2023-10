OvO Classic est un jeu de plateforme d'arcade créé dans lequel vous participez à des speedruns en utilisant un personnage stickman. Votre objectif est d'atteindre le drapeau à la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Votre rapidité et votre efficacité détermineront votre succès et votre score élevé. Sautez simplement, sautez sur un mur et glissez-vous à travers les niveaux ! Si vous voulez vraiment maîtriser le jeu, combinez ces actions pour obtenir une puissance supplémentaire ! Vous pouvez sauter plus haut juste après une glissade ou un saut au sol ! Pouvez-vous être le speedrunner le plus rapide d'OvO Classic ? Les commandes seront affichées à l'intérieur du jeu. Déplacer - Flèches gauche/droite Sauter - Barre d'espace Glisser - Flèche vers le bas OvO Classic a été créé par Dedra Games, un studio de développement de jeux basé en France. Jouez à leur autre jeu sur Poki : OvO Dimensions. OvO Classic est gratuit sur Poki. OvO Classic est jouable à la fois sur votre ordinateur et sur vos appareils mobiles comme les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à OvO Classic. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.