Murder est un jeu d'assassinat amusant créé par le Studio Seufz. Approchez-vous derrière le roi et éliminez-le rapidement et tranquillement. Attention : s'il vous attrape, il part au donjon avec vous ! Jouez à Murder et découvrez à quoi ressemble la vie du vizir intrigant typique. Si vous réussissez, vous serez le nouveau roi – mais attention, votre conseiller en veut à votre couronne ! Découvrez Murder en ligne directement depuis votre navigateur avec Poki et testez vos capacités d'observation et de réaction. Vous pouvez jouer à Murder gratuitement, mais un mauvais mouvement vous coûtera la vie.Espace - Chargez et poignardez (tueur), Regardez derrière (roi)Murder est créé par le Studio Seufz basé à Stuttgart, en Allemagne.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Murder. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.