Match Bee est un jeu de réflexion de type match-3 stimulant. En tant qu'abeille travailleuse, votre tâche est d'associer les fleurs et de récolter suffisamment de miel dans le nid d'abeilles dans le délai imparti. Connectez 3 fleurs identiques ou plus horizontalement ou en diagonale. Plus vous faites correspondre de fleurs, plus votre score est élevé ! Gardez un œil sur l'heure. Vous ne réussirez pas le niveau si vous ne récupérez pas suffisamment de gousses de miel à temps. Plus vous accomplissez la tâche rapidement, plus vous gagnez d'étoiles ! Si vous vous retrouvez coincé, vous pouvez toujours utiliser les abeilles spéciales pour vous aider. En combien de temps pouvez-vous collecter tout le miel ?

Site Web : poki.com

