Crafty Anvil est un jeu de clicker qui met vos compétences artisanales à l'épreuve ! Rassemblez des ressources comme le fer, le bois et la pierre en cliquant, puis utilisez-les pour fabriquer diverses armes telles que des boucliers, des épées et des haches. Améliorez l'agilité et les capacités magiques des armes pour les rendre plus puissantes. À chaque tâche que vous accomplissez, gagnez des pièces pour améliorer vos compétences d’artisanat et débloquer de nouvelles possibilités. Gardez un œil sur les potions spéciales qui peuvent accélérer votre travail. Êtes-vous prêt à libérer le forgeron qui sommeille en vous et à créer des armes légendaires ?

Site Web : poki.com

