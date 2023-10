Slash the Rope

Coupez la corde pour lancer une poupée de ragdoll flippante hors de l'écran ! Ce jeu de physique amusant nécessite de la concentration et de la patience pour synchroniser parfaitement vos coupes, smashs et entailles afin de faire sortir le personnage du cadre. Supprimez les blocs rouges d'un simple clic, puis créez un élan pour que le stickman se dirige vers une sortie rapide ou un gouffre sans fond. Chaque niveau est plus difficile que le précédent, avec des instructions pour de nouveaux mouvements d'un niveau à l'autre. Le temps passe avec votre score, alors soyez rapide pour obtenir le score le plus élevé possible. De plus, plus votre score est élevé, plus vous recevez d'étoiles d'or pour avoir décimé le stickman.

Site Web : poki.com

