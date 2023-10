Barbershop Inc. est un jeu inactif dans lequel vous dirigez votre propre salon de coiffure. Vous commencez avec une seule chaise, à partir de laquelle vous pouvez développer votre propre empire de salon de coiffure. Commencez par améliorer votre chaise, votre tondeuse et votre peigne pour gagner plus d'argent pour chaque coupe de cheveux. Si vous gagnez suffisamment, vous pouvez acheter une chaise supplémentaire ! Débloquez de nouvelles coiffures pour vos clients, embauchez un responsable pour attirer plus de monde dans votre boutique et continuez à vous développer. Une fois que vous avez gagné suffisamment d'argent, vous pouvez même sortir et ouvrir une nouvelle boutique ! Barbershop Inc. a été créé par Zonda Creative Studio, c'est leur deuxième jeu sur Poki après la sortie de Crane-Madness !

Site Web : poki.com

