WebProtégé est une application basée sur le cloud qui permet aux utilisateurs de modifier de manière collaborative des ontologies OWL. Elle est disponible sur https://webprotege.stanford.edu. Web-Protégé héberge actuellement plus de 68 000 projets d'ontologie OWL et compte plus de 50 000 comptes utilisateurs.

Site Web : webprotege.stanford.edu

