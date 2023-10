MindMeister est une application de cartographie mentale en ligne qui permet à ses utilisateurs de visualiser, partager et présenter leurs pensées via le cloud. MindMeister a été lancé en 2007 par MeisterLabs GmbH, une société de logiciels fondée par Michael Hollauf et Till Vollmer. Après 10 ans sur le marché, MindMeister compte plus de 7 millions d'utilisateurs qui ont créé plus d'un milliard d'idées à ce jour.

Site Web : mindmeister.com

