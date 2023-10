Padlet est un canevas numérique permettant de créer de magnifiques projets faciles à partager et à collaborer. Cela fonctionne comme un morceau de papier. Nous vous donnons une page vide – un padlet – et vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Faites glisser une vidéo, enregistrez une interview, prenez un selfie, rédigez vos propres messages texte ou téléchargez des documents, et voilà ! Un padlet est né. Rendez-le encore plus beau en choisissant des fonds d'écran et des thèmes personnalisés. Padlet est différent des autres outils de blog et tableaux d’inspiration car il est flexible. Créez une liste de courses, un diagramme de Venn, un forum de discussion, une carte de vœux de groupe, un portfolio ou un plan d'affaires, le tout dans une seule application. Utilisés par les enseignants, les étudiants, les professionnels et les individus de tous âges, partout dans le monde, les padlets peuvent être partagés et édités de manière sélective entre plusieurs contributeurs.

Site Web : padlet.com

