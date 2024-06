Plateformes de collaboration visuelle - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Les plates-formes de collaboration visuelle sont des environnements cloud polyvalents conçus pour faciliter la communication et la collaboration d'équipe en temps réel. Ces plates-formes offrent un canevas étendu et évolutif et une gamme de fonctionnalités collaboratives, notamment l'édition simultanée, le tableau blanc, la création de diagrammes, le partage d'écran, les notes autocollantes, les commentaires, les curseurs étiquetés, le chat textuel et les conférences vidéo et audio. Les équipes distantes et colocalisées utilisent ces outils, bien que certaines plates-formes soient mieux adaptées à un contexte plutôt qu'à un autre. Certaines plates-formes de collaboration visuelle peuvent nécessiter du matériel propriétaire ou sont optimisées pour les salles de réunion équipées de grands appareils à écran tactile, tandis que d'autres sont accessibles sur n'importe quel appareil. Leur flexibilité rend ces plateformes indépendantes du secteur, permettant à diverses équipes de les utiliser pour divers projets ou objectifs, tels que la planification de projet, le prototypage, le storyboard et la gestion de réunions. Alors que certaines plates-formes de collaboration visuelle sont dotées de fonctionnalités de communication intégrées, d'autres s'intègrent à des logiciels de messagerie instantanée et de vidéoconférence d'entreprise établis. Ces plates-formes prennent souvent en charge un large éventail d'intégrations, permettant aux utilisateurs de joindre des fichiers et de créer des flux de travail au sein de l'application. De plus, beaucoup proposent des API pour se connecter à d’autres outils de la pile technologique d’une entreprise.