Accompagner les apprenants jusqu’au bout. S'adressant aux apprenants de tous âges avec 1 000 générateurs de questions, appelés compétences clés, et plus de 40 000 questions d'examen pour une pratique plus large. Pris en charge avec des vidéos de fonctionnement complet et d'exemples travaillés. Apprentissage séquentiel et échafaudé via des cours élaborés en interne, par des jurys d'examen et par des écoles.

Site Web : drfrostmaths.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Dr Frost Maths. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.