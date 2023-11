AlignBooks est le logiciel de comptabilité basé sur le cloud n°1 en Inde. Il s'agit d'une solution unique pour tous les besoins de votre entreprise. Il s'agit d'une solution en ligne pour gérer la comptabilité, la facturation, les stocks, les finances, les ressources humaines/paie, le CRM, les points de vente, le travail et la production. Il est disponible sur mobile ainsi que sur ordinateur, donc très facile à utiliser et très abordable. AlignBooks est largement accepté dans plus de 19 secteurs industriels et compte plus de 30 000 clients de ces secteurs avec plus de 218 000 SKU prédéfinis.

Site Web : solution.alignbooks.com

