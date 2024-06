Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

VoIP Business offre les services du système basé sur le cloud et il est disponible partout dans le monde. Il offre la fonctionnalité de renvoi d'appel dans les appels Internet VoIP en utilisant un seul réseau pour transmettre des données et de la voix. L'utilisation d'un réseau plutôt que de deux réduit les frais d'appel pour les clients. Les appels Internet disposent d'un large éventail de fonctionnalités supplémentaires, notamment les appels vidéo, le transfert d'appel et la conférence téléphonique.

Site Web : voipbusiness.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Voip Business. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.