Tutanota est un logiciel de messagerie crypté de bout en bout et un service de messagerie sécurisé hébergé en freemium. Son modèle économique exclut de gagner de l’argent grâce à la publicité reposant uniquement sur les dons et les abonnements Premium. La devise du service « einfach.sicher.mailen » signifie « easy.secure.mailing ». En mars 2017, les propriétaires de Tutanota affirmaient avoir plus de 2 millions d'utilisateurs du produit.

Site Web : tutanota.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Tutanota. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.