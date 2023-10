Disroot Cloud

Vos données sous votre contrôle ! Collaborez, synchronisez et partagez des fichiers, des calendriers, des contacts et bien plus encore. Le service Cloud de Disroot est alimenté par Nextcloud. Il vous permet d'héberger et de partager vos fichiers en ligne et de disposer de plusieurs fonctionnalités en ligne, telles que le partage de calendrier, la gestion des contacts, les appels vidéo et bien plus encore. Nextcloud propose une solution de partage sûre, sécurisée et conforme basée sur des normes compatibles avec n'importe quel système d'exploitation. Plus important encore, toutes vos données sont stockées sur notre instance cloud cryptée ! Cela signifie que personne ne peut voir le contenu de vos fichiers si vous ne l’autorisez pas explicitement. Pas même les administrateurs système.

Site Web : cloud.disroot.org

