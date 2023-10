Nous hébergeons des calendriers pour les écoles. - En tant qu'administration scolaire, vous pouvez modifier les calendriers dans le navigateur, dans Outlook, Thunderbird ou sur Android et iOS. - Tous les enseignants, élèves et parents peuvent consulter le calendrier en ligne ou avec Outlook, Thunderbird ou sur Android 1 et iOS en s'abonnant. - Pour un aperçu, vous pouvez consulter le calendrier annuel et l'imprimer directement depuis le navigateur. - Vous pouvez intégrer vos calendriers dans un design personnalisé sur la page d'accueil de votre école. Nous recommandons homepage.schule

