Beehively apporte de l'innovation. Notre objectif est de développer et de fournir des technologies et des outils avancés aux écoles. Gardez votre école connectée. En ligne. En classe. Partout. Gérer une école devrait être simple. Gérer un site Web, communiquer avec les parents et suivre les données dont vous avez besoin au quotidien est un défi. Beehively est là pour vous aider à gérer toutes ces choses et bien plus encore, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : enseigner à la prochaine génération.

Site Web : beehively.com

