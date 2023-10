Trustpilot.com est un site Web danois d'avis de consommateurs fondé au Danemark en 2007 qui héberge des avis d'entreprises du monde entier. Près d'un million de nouveaux avis sont publiés chaque mois. Le site propose des services freemium aux entreprises. L'entreprise s'appuie sur les utilisateurs, les logiciels et l'équipe de conformité pour signaler et supprimer les avis de la plateforme qui enfreignent les directives de contenu de Trustpilot. Trustpilot possède des bureaux à New York, Denver, Londres, Copenhague, Vilnius, Berlin et Melbourne et emploie plus de 700 personnes. Certaines enquêtes indépendantes suggèrent que les sites d'avis tels que Trustpilot peuvent contenir de faux avis.

